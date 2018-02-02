سائق شاحنة يدمر “خطوط نازكا” التاريخية في بيرو
سائق شاحنة يدمر خطوط نازكا التاريخية في بيرو
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 02 فبراير/شباط 2018; 11:15 (GMT +0400).
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دمرت شاحنة خطوط نازكا التي تعود للحضارة البيروفية والتي يبلغ عمرها 2000 عام، وقد تركت الاطارات علامات عميقة على هذه التصاميم القديمة التي تعود إلى عام 500 قبل الميلاد.
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