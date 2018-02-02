سائق شاحنة يدمر “خطوط نازكا” التاريخية في بيرو

1:06

دمرت شاحنة خطوط نازكا التي تعود للحضارة البيروفية والتي يبلغ عمرها 2000 عام، وقد تركت الاطارات علامات عميقة على هذه التصاميم القديمة التي تعود إلى عام 500 قبل الميلاد.