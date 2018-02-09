شاهد.. لحظة ولادة أخطبوط في حوض مائي
شاهد.. لحظة ولادة أخطبوط في حوض مائي
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 12:44 (GMT +0400).
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يمكنكم رؤية تغير لونه بمجرد دخوله المياه لأول مرة.
يمكنكم رؤية تغير لونه بمجرد دخوله المياه لأول مرة.
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