خطأ بالترجمة يجلب 15 ألف بيضة لطهاة فريق أولمبي 

خطأ يجلب 15 ألف بيضة لطهاة فريق أولمبي 

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آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 10:34 (GMT +0400).
النرويجالألعاب الأولمبيةاللجنة الأولمبية الدوليةغوغل
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استخدم طهاة الفريق الأولمبي النرويجي مترجم غوغل من أجل شراء البيض، ولكن بسبب خطأ في الترجمة حصلوا على 15 ألف بيضة عوضا عن 1500.

استخدم طهاة الفريق الأولمبي النرويجي مترجم غوغل من أجل شراء البيض، ولكن بسبب خطأ في الترجمة حصلوا على 15 ألف بيضة عوضا عن 1500.

النرويجالألعاب الأولمبيةاللجنة الأولمبية الدوليةغوغل