استخدم طهاة الفريق الأولمبي النرويجي مترجم غوغل من أجل شراء البيض، ولكن بسبب خطأ في الترجمة حصلوا على 15 ألف بيضة عوضا عن 1500.
خطأ بالترجمة يجلب 15 ألف بيضة لطهاة فريق أولمبي
خطأ يجلب 15 ألف بيضة لطهاة فريق أولمبي
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 10:34 (GMT +0400).
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استخدم طهاة الفريق الأولمبي النرويجي مترجم غوغل من أجل شراء البيض، ولكن بسبب خطأ في الترجمة حصلوا على 15 ألف بيضة عوضا عن 1500.
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