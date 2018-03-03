شاهد.. الأمير هاري وميغان يدعوان آلاف العامة لزفافهما في مايو القادم

الأمير هاري وميغان يدعوان آلاف العامة للزفاف

منوعات
آخر تحديث السبت, 03 مارس/آذار 2018; 04:22 (GMT +0400).
بريطانياالحكومة البريطانيةالأمير هاري
1:11

ما سيقومان به هو دعوة أكثر من 1000 فرد من العامة لحضور حفل الزفاف في القلعة.

(CNN)-- بدأنا نستشعر الآن ما سيبدو عليه زفاف الأمير هاري وميغان، والذي سيقام في مايو القادم. فحفل الزفاف سيكون خارج المدينة، بعكس حفل زفاف الأمير وليام وكيت، وسيقام داخل قلعة أيضاً. كما أن الأمر الذي حرص كل من ميغان وهاري على القيام به هو دعوة أفراد من العامة.

بريطانياالحكومة البريطانيةالأمير هاري