شاهد.. الأمير هاري وميغان يدعوان آلاف العامة لزفافهما في مايو القادم

(CNN)-- بدأنا نستشعر الآن ما سيبدو عليه زفاف الأمير هاري وميغان، والذي سيقام في مايو القادم. فحفل الزفاف سيكون خارج المدينة، بعكس حفل زفاف الأمير وليام وكيت، وسيقام داخل قلعة أيضاً. كما أن الأمر الذي حرص كل من ميغان وهاري على القيام به هو دعوة أفراد من العامة.