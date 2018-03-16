شاهد.. كاتي بيري تغافل متسابق “أمريكان أيدول” بقبلة

كاتي بيري تغافل متسابق “أمريكان أيدول” بقبلة

منوعات
آخر تحديث منذ55 دقيقة.
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قال بنجامين لنيويورك تايمز إنه لربما كان سيرفض إذا طلبت منه.

(CNN)--متسابق في "أمريكان أيدول" أوقف ردود فعل عنيفة ضد كايتي باري التي قامت بتقبيله خلال اختباره، تابعوا ذلك؟

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