(CNN)--متسابق في "أمريكان أيدول" أوقف ردود فعل عنيفة ضد كايتي باري التي قامت بتقبيله خلال اختباره، تابعوا ذلك؟
شاهد.. كاتي بيري تغافل متسابق “أمريكان أيدول” بقبلة
كاتي بيري تغافل متسابق “أمريكان أيدول” بقبلة
منوعات
آخر تحديث منذ55 دقيقة.
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قال بنجامين لنيويورك تايمز إنه لربما كان سيرفض إذا طلبت منه.
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