شاهد.. “إلسا” تنقذ سيارة شرطة عالقة بالثلوج

شاهد.. “إلسا” تنقذ سيارة شرطة عالقة بالثلوج

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آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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بعد أن علقت عربة للشرطة بالثلج في بوسطن، جاء رجل يرتدي زي إلسا من "ديزني" من فيلم "Frozen" للإنقاذ.

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