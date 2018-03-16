شاهد.. “إلسا” تنقذ سيارة شرطة عالقة بالثلوج
شاهد.. “إلسا” تنقذ سيارة شرطة عالقة بالثلوج
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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بعد أن علقت عربة للشرطة بالثلج في بوسطن، جاء رجل يرتدي زي إلسا من "ديزني" من فيلم "Frozen" للإنقاذ.
بعد أن علقت عربة للشرطة بالثلج في بوسطن، جاء رجل يرتدي زي إلسا من "ديزني" من فيلم "Frozen" للإنقاذ.
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