(CNN)—أكدت شركة "تويز آر أس" لـCNN أن السلسلة ستغلق متجرها في الولايات المتحدة، في خطوة أثارت حزن الكثير من معجبي سلسلة متاجر الألعاب.
بعد تقدمها بإعلان إفلاس.. "تويز آر أس" تغلق متاجرها بأمريكا
“تويز آر أس” تغلق متاجرها بأمريكا
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و57 دقيقة.
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سيضع ذلك نهاية لواحدة من أيقونات الشركات التي تبيع الألعاب لملايين الأطفال
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