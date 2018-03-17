شاهد.. أشخاص يطيرون في الهواء بعد تعطل مصعد تزلج
أشخاص يطيرون في الهواء بعد تعطل مصعد تزلج
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
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المصعد بدأ بالرجوع إلى الخلف بسرعة عالية، قاذفاً الركاب ومحطماً المقاعد واحداً تلو الآخر.
المصعد بدأ بالرجوع إلى الخلف بسرعة عالية، قاذفاً الركاب ومحطماً المقاعد واحداً تلو الآخر.
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