شاهد.. القبض على لصوص بالجرم المشهود!

(CNN)— ضبط رجال الشرطة الأمريكية في سياتل مجموعة من اللصوص بالجرم المشهود، أثناء محاولتهم تنفيذ عملية سرقة في منطقة كوستو، حيث وثقت كاميرات مثبتة تلك اللحظات.