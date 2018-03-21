(CNN)— ضبط رجال الشرطة الأمريكية في سياتل مجموعة من اللصوص بالجرم المشهود، أثناء محاولتهم تنفيذ عملية سرقة في منطقة كوستو، حيث وثقت كاميرات مثبتة تلك اللحظات.
شاهد.. القبض على لصوص بالجرم المشهود!
شاهد.. القبض على لصوص بالجرم المشهود!
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و40 دقيقة.
0:52
عدد من رجال الشرطة في سياتل يضبطون مجموعة من اللصوص بالجرم المشهود.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.