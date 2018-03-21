شاهد.. القبض على لصوص بالجرم المشهود!

شاهد.. القبض على لصوص بالجرم المشهود!

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آخر تحديث منذ ساعتين و40 دقيقة.
سياتلالشرطة الأمريكيةسرقاتجرائمجرائم سرقة
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عدد من رجال الشرطة في سياتل يضبطون مجموعة من اللصوص بالجرم المشهود.

(CNN)— ضبط رجال الشرطة الأمريكية في سياتل مجموعة من اللصوص بالجرم المشهود، أثناء محاولتهم تنفيذ عملية سرقة في منطقة كوستو، حيث وثقت كاميرات مثبتة تلك اللحظات.

سياتلالشرطة الأمريكيةسرقاتجرائمجرائم سرقة