(CNN)-- عثرت بعثة استكشافية يقودها الشريك المؤسس لشركة “مايكروسوفت“، بول ج. ألين، على حطام سفينة “يو إس إس جونو” بالقرب من سواحل جزر سولومون. السفينة غرقت بسبب طوربيد ياباني خلال معركة "جوادالكانال" في نوفمبر 1942.
شاهد.. اكتشاف حطام سفينة حربية أمريكية غرقت في الحرب العالمية الثانية
اكتشاف حطام سفينة حربية أمريكية غرقت في 1942
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 21 مارس/آذار 2018; 05:41 (GMT +0400).
0:58
عُثر على سفينة “يو إس إس جونو” من قبل بعثة استكشافية يقودها الشريك المؤسس لشركة “مايكروسوفت“.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.