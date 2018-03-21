شاهد.. اكتشاف حطام سفينة حربية أمريكية غرقت في الحرب العالمية الثانية

(CNN)-- عثرت بعثة استكشافية يقودها الشريك المؤسس لشركة “مايكروسوفت“، بول ج. ألين، على حطام سفينة “يو إس إس جونو” بالقرب من سواحل جزر سولومون. السفينة غرقت بسبب طوربيد ياباني خلال معركة "جوادالكانال" في نوفمبر 1942.