شاهد.. اكتشاف حطام سفينة حربية أمريكية غرقت في الحرب العالمية الثانية

اكتشاف حطام سفينة حربية أمريكية غرقت في 1942

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 21 مارس/آذار 2018; 05:41 (GMT +0400).
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عُثر على سفينة “يو إس إس جونو” من قبل بعثة استكشافية يقودها الشريك المؤسس لشركة “مايكروسوفت“.

(CNN)-- عثرت بعثة استكشافية يقودها الشريك المؤسس لشركة “مايكروسوفت“، بول ج. ألين، على حطام سفينة “يو إس إس جونو” بالقرب من سواحل جزر سولومون. السفينة غرقت بسبب طوربيد ياباني خلال معركة "جوادالكانال" في نوفمبر 1942.

أمريكاالبحرية الأمريكيةسفنالحرب العالمية الثانيةاكتشافات