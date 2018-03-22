(CNN)-- راميش شوكلا كان لديه مهنة لا مثيل لها، يراقب تاريخ أمة فتية من خلال عدسة كاميرته، والآن وهو في الثمانين من عمره، ينظر إلى مسيرته المهنية كأشهر مصور فوتوغرافي في الإمارات.
مصور يكشف عن لقطات توثق تاريخ الإمارات منذ عهد الشيخ زايد
مصور يكشف عن لقطات توثق تاريخ الإمارات
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
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والآن وهو في الثمانين من عمره، ينظر شوكلا إلى مسيرته المهنية كأشهر مصور فوتوغرافي في الإمارات.
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