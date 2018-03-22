مصور يكشف عن لقطات توثق تاريخ الإمارات منذ عهد الشيخ زايد

مصور يكشف عن لقطات توثق تاريخ الإمارات

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
الإمارات العربية المتحدةمن قلب الشرق الأوسطالتصوير
2:46

والآن وهو في الثمانين من عمره، ينظر شوكلا إلى مسيرته المهنية كأشهر مصور فوتوغرافي في الإمارات.

(CNN)-- راميش شوكلا كان لديه مهنة لا مثيل لها، يراقب تاريخ أمة فتية من خلال عدسة كاميرته، والآن وهو في الثمانين من عمره، ينظر إلى مسيرته المهنية كأشهر مصور فوتوغرافي في الإمارات.

الإمارات العربية المتحدةمن قلب الشرق الأوسطالتصوير