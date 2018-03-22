مصور يكشف عن لقطات توثق تاريخ الإمارات منذ عهد الشيخ زايد

(CNN)-- راميش شوكلا كان لديه مهنة لا مثيل لها، يراقب تاريخ أمة فتية من خلال عدسة كاميرته، والآن وهو في الثمانين من عمره، ينظر إلى مسيرته المهنية كأشهر مصور فوتوغرافي في الإمارات.