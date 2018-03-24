شاهد.. سجناء يغنون لبيتهوفن في أوبرا بنيويورك

شاهد.. سجناء يغنون لبيتهوفن في أوبرا بنيويورك

منوعات
آخر تحديث منذ12 دقيقة.
أمريكاموسيقى
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ستعرض أصوات بعض السجناء قريباً في أوبرا بنيويورك.

(CNN)-- سيتم عرض أهازيج لنزلاء السجون من ستة مرافق إصلاحية في إنتاج لصالح أوبرا في نيويورك لمقطوعة "فيديليو" من بيتهوفن.

أمريكاموسيقى