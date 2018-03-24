(CNN)-- سيتم عرض أهازيج لنزلاء السجون من ستة مرافق إصلاحية في إنتاج لصالح أوبرا في نيويورك لمقطوعة "فيديليو" من بيتهوفن.
شاهد.. سجناء يغنون لبيتهوفن في أوبرا بنيويورك
شاهد.. سجناء يغنون لبيتهوفن في أوبرا بنيويورك
منوعات
آخر تحديث منذ12 دقيقة.
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ستعرض أصوات بعض السجناء قريباً في أوبرا بنيويورك.
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