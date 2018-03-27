شاهد.. أول ظهور لمذيعة أخبار متحولة جنسيا في باكستان

شاهد.. أول ظهور لمذيعة متحولة جنسيا بباكستان

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
المثلية الجنسيةباكستان
0:40

مارفيا مالك، ظهرت لأول مرة على محطة "كوهنور" الإخبارية.

(CNN)--ظهرت مارفيا مالك، أول مذيعة أخبار باكستانية متحولة جنسياً على محطة "كوهنور" الإخبارية المحلية.

المثلية الجنسيةباكستان