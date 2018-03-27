(CNN)--ظهرت مارفيا مالك، أول مذيعة أخبار باكستانية متحولة جنسياً على محطة "كوهنور" الإخبارية المحلية.
شاهد.. أول ظهور لمذيعة أخبار متحولة جنسيا في باكستان
شاهد.. أول ظهور لمذيعة متحولة جنسيا بباكستان
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
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مارفيا مالك، ظهرت لأول مرة على محطة "كوهنور" الإخبارية.
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