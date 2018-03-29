شاهد.. طفل نجا من السرطان يحصل على قبلة من البابا

طفل نجا من السرطان يحصل على قبلة من البابا

منوعات
آخر تحديث منذ56 دقيقة.
البابا فرنسيسمرض السرطان
1:36

لم يحصل بيتر على قبلة فقط، إنما دُعي إلى جولة في سيارة البابا

البابا فرنسيسمرض السرطان