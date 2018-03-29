شاهد.. طفل نجا من السرطان يحصل على قبلة من البابا
طفل نجا من السرطان يحصل على قبلة من البابا
منوعات
آخر تحديث منذ56 دقيقة.
1:36
لم يحصل بيتر على قبلة فقط، إنما دُعي إلى جولة في سيارة البابا
لم يحصل بيتر على قبلة فقط، إنما دُعي إلى جولة في سيارة البابا
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