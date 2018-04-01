(CNN)-- ريانا هي مغنية من بربادوس حائزة على عدة جوائز غرامي، وأول أغنية لها "Pon De Replay" جعلتها مشهورة عندما كانت ضمن قائمة أفضل 100 أغنية في عام 2005. مغنية البوب أحدثت صيحات أيضاً في مجال الموضة والجمال، ولم تكتف ريانا بذلك، فهي تقوم أيضاً بأعمال إنسانية.
ريانا.. نجمة غناء وسيدة أعمال وناشطة إنسانية
ريانا.. نجمة غناء وسيدة أعمال وناشطة إنسانية
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و51 دقيقة.
1:12
لم تكتف ريانا بكونها مغنية وسيدة أعمال، فهي تقوم أيضاً بأعمال إنسانية.
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