هياكل عظمية حقيقية وحشرات محنطة.. هذا ليس متحفاً!

هياكل عظمية حقيقية وحشرات.. هذا ليس متحفاً!

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و12 دقيقة.
نيويوركمتاحفغرائب
1:47

"هل هو حقيقي؟” هذا أول سؤال يطرحه الجميع، وفي أغلب الوقت يكون الجواب نعم في هذا المتجر في نيويورك.

نيويوركمتاحفغرائب