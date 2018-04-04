كاميرا تلتقط ما بدا عاصفة ثلجية.. فماذا كان؟ كاميرا تلتقط ما بدا عاصفة ثلجية.. فماذا كان؟ منوعات آخر تحديث منذ ساعتين و12 دقيقة. منوعات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:30 التقطت كاميرا منزلية غبار الطلع هذا في شمال كارولينا منوعات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"ialfaisal","branding_ad":"Entertainment_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"ent-040418-pollen-snow","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/04/04","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["entertainment","entertainment:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.