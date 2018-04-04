كاميرا تلتقط ما بدا عاصفة ثلجية.. فماذا كان؟

كاميرا تلتقط ما بدا عاصفة ثلجية.. فماذا كان؟

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آخر تحديث منذ ساعتين و12 دقيقة.
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التقطت كاميرا منزلية غبار الطلع هذا في شمال كارولينا 

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