المخرج السوري الليث حجو يقدم تجربته السينمائية الأولى في “الحبل السري”

بعد سنوات من النجاح في مجال الدراما التلفزيونية، حقق المخرج السوري الليث حجو ما وصفه لـ CNN بـ "الحلم المؤجل"، حيث أنهى مؤخراً تصوير فيلم سينمائي قصير يحمل عنوان "الحبل السري" عن نص للكاتب الصحافي رامي كوسا.

ويتناول الفيلم الذي تم تصويره بين ركام مدينة "الزبداني" في ريف دمشق؛ "دور المرأة باستمرار الحياة والتواصل، عبر علاقتها مع مولودها الجديد، والآخرين، ضمن حي محاصر."

يجسّد شخصيات فيلم "الحبل السري": نانسي خوري، يزن خليل، ضحى الدبس وجمال العلي، وهو واحدٌ من 15 فيلماً هي حصيلة ورشة أقيمت لمجموعة من الكتاب والمخرجين السوريين في بيروت مؤخراً بدعمٍ من الاتحاد الأوربي، لتمكين دور المرأة في الدراما السورية.