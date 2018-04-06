غزال يدخل الممثل الهندي سلمان خان السجن

غزال يدخل الممثل الهندي سلمان خان السجن

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و11 دقيقة.
الهندالشرطة الهنديةحيواناتحقوق الحيوانالحيوانات
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القضاة أصدروا حكماً بالحبس لخمسة أعوام على نجم بوليوود وفرض غرامة بقيمة 150 دولاراً.

(CNN(-- قضت محكمة في الهند بحبس نجم بوليوود الشهير، سلمان خان، لخمسة أعوام على خلفية صيد حيوانات.

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