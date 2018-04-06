(CNN(-- قضت محكمة في الهند بحبس نجم بوليوود الشهير، سلمان خان، لخمسة أعوام على خلفية صيد حيوانات.
غزال يدخل الممثل الهندي سلمان خان السجن
غزال يدخل الممثل الهندي سلمان خان السجن
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و11 دقيقة.
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القضاة أصدروا حكماً بالحبس لخمسة أعوام على نجم بوليوود وفرض غرامة بقيمة 150 دولاراً.
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