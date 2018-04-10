شاهد.. اعتقال سيدة عارية الصدر خارج محكمة كوسبي

اعتقال سيدة عارية الصدر خارج محكمة كوسبي

منوعات
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
أمريكا
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اعتقلت سيدة عارية الصدر أمام المحكمة التي مثل أمامها بيل كوسبي.

(CNN)-- اعتقلت سيدة عارية الصدر لإساءة السلوك بعد تظاهرها أمام المحكمة التي مثل أمامها بيل كوسبي، كاتبة على جسدها “كوسبي المغتصب.”

أمريكا