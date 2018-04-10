(CNN)-- اعتقلت سيدة عارية الصدر لإساءة السلوك بعد تظاهرها أمام المحكمة التي مثل أمامها بيل كوسبي، كاتبة على جسدها “كوسبي المغتصب.”
شاهد.. اعتقال سيدة عارية الصدر خارج محكمة كوسبي
اعتقال سيدة عارية الصدر خارج محكمة كوسبي
منوعات
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
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اعتقلت سيدة عارية الصدر أمام المحكمة التي مثل أمامها بيل كوسبي.
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