جولة في جرم فضائي يبعد عنا 4 آلاف سنة ضوئية

جولة في جرم فضائي يبعد عنا 4 آلاف سنة ضوئية

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آخر تحديث منذ45 دقيقة.
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1:19

وكالة الفضاء نشرت صوراً جديدة لبحيرة السيدم وهي جرم سماوي يبعد 4 آلاف سنة ضوئية عن الأرض.

(CNN)-- عرضت وكالة "ناسا" الفضائية صوراً ومشاهد ، لما التقطه تلسكوب الفضاء العملاق، "هابل" لبحيرة السيدم وهي عبارة عن جرم سماوي يبعد 4 آلاف سنة ضوئية عن الأرض.

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