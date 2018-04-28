جولة في جرم فضائي يبعد عنا 4 آلاف سنة ضوئية

(CNN)-- عرضت وكالة "ناسا" الفضائية صوراً ومشاهد ، لما التقطه تلسكوب الفضاء العملاق، "هابل" لبحيرة السيدم وهي عبارة عن جرم سماوي يبعد 4 آلاف سنة ضوئية عن الأرض.