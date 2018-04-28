(CNN)-- عرضت وكالة "ناسا" الفضائية صوراً ومشاهد ، لما التقطه تلسكوب الفضاء العملاق، "هابل" لبحيرة السيدم وهي عبارة عن جرم سماوي يبعد 4 آلاف سنة ضوئية عن الأرض.
جولة في جرم فضائي يبعد عنا 4 آلاف سنة ضوئية
جولة في جرم فضائي يبعد عنا 4 آلاف سنة ضوئية
منوعات
آخر تحديث منذ45 دقيقة.
1:19
وكالة الفضاء نشرت صوراً جديدة لبحيرة السيدم وهي جرم سماوي يبعد 4 آلاف سنة ضوئية عن الأرض.
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