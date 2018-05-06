(CNN)-- لحظات صعبة للشرطة في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو. إذ أنهم كانوا يلاحقون مشبتهاً به لكنهم شكروا أحد المارة بعدما ساعدهم.
شاهد.. رجل ينهي ملاحقة بوليسية ويعرقل مسلحاً كانت تلاحقه الشرطة
شاهد.. رجل ينهي ملاحقة بوليسية ويعرقل مسلحاً
منوعات
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
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في فيديو المراقبة يظهر الرجل الذي يرتدي سترة أثناء عرقلته الشخص الذي يحاول الهروب.
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