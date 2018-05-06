شاهد.. رجل ينهي ملاحقة بوليسية ويعرقل مسلحاً كانت تلاحقه الشرطة

شاهد.. رجل ينهي ملاحقة بوليسية ويعرقل مسلحاً

منوعات
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
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في فيديو المراقبة يظهر الرجل الذي يرتدي سترة أثناء عرقلته الشخص الذي يحاول الهروب.

(CNN)-- لحظات صعبة للشرطة في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو. إذ أنهم كانوا يلاحقون مشبتهاً به لكنهم شكروا أحد المارة بعدما ساعدهم.