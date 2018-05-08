شاهد.. حمم بركانية تلتهم سيارة بأكملها في دقائق!

حمم بركانية تلتهم سيارة بأكملها في دقائق!

منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 08 مايو/أيار 2018; 12:03 (GMT +0400).
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ملتقط الفيديو قال إن كتلة الحمم الضخمة التهمت السياج قبل أن تزحف عبر الشارع.

(CNN)-- ما ستشاهدونه في الفيديو حدث على مدى 20 دقيقة في الـ6 من مايو/ أيّار، وذلك في منطقة “ليلاني إيستيتس“، وهي جزء من جزيرة هاواي. إذ أن كتلة ضخمة من الحمم البركانية التهمت سيارة فورد موستانج بأكملها.

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