(CNN)-- ما ستشاهدونه في الفيديو حدث على مدى 20 دقيقة في الـ6 من مايو/ أيّار، وذلك في منطقة “ليلاني إيستيتس“، وهي جزء من جزيرة هاواي. إذ أن كتلة ضخمة من الحمم البركانية التهمت سيارة فورد موستانج بأكملها.
شاهد.. حمم بركانية تلتهم سيارة بأكملها في دقائق!
حمم بركانية تلتهم سيارة بأكملها في دقائق!
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 08 مايو/أيار 2018; 12:03 (GMT +0400).
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ملتقط الفيديو قال إن كتلة الحمم الضخمة التهمت السياج قبل أن تزحف عبر الشارع.
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