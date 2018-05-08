شاهد.. حمم بركانية تلتهم سيارة بأكملها في دقائق!

(CNN)-- ما ستشاهدونه في الفيديو حدث على مدى 20 دقيقة في الـ6 من مايو/ أيّار، وذلك في منطقة “ليلاني إيستيتس“، وهي جزء من جزيرة هاواي. إذ أن كتلة ضخمة من الحمم البركانية التهمت سيارة فورد موستانج بأكملها.