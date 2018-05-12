وقفة احتجاجية "أنثوية" في مهرجان كان للمطالبة بالمساواة في الأجور

احتجاج النجمات بمهرجان كان لأجل مساواة الأجور

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و38 دقيقة.
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وقفة احتجاجية أنثوية على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي جذبت أنظار زوار المهرجان مساء السبت.

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