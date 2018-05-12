إليكم قصة حب ميغان ماركل والأمير هاري من أولها حتى الآن

إليكم قصة حب ميغان ماركل والأمير هاري بأكملها

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آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
الأمير هاري
2:17

في يوم من الأيام، في مكان بعيد جداً، حصلت ممثلة من هوليوود على دور مهم جداً. 

الأمير هاري