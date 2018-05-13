بدون مؤثرات.. اسمع دقيقتين من أصوات تصدّع بركان في هاواي

اسمع دقيقتين من أصوات تصدّع بركان في هاواي

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
أمريكاظواهر طبيعية
2:10

هذا الفيديو يظهر اللحظة التي تصدعت فيها الفجوة الثامنة عشر ببركان كيلوا.

(CNN)-- فيديو صادم لتصدّع الفجوة الثامنة عشر ببركان كيلوا الذي يقع بالقرب من بلدة باهو في ولاية هاواي الأمريكية. الفجوة السابعة عشر تصدّعت، السبت، وثارت في قرابة الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي بعد وقوع عدة زلازل أثناء الليل.

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