بدون مؤثرات.. اسمع دقيقتين من أصوات تصدّع بركان في هاواي

(CNN)-- فيديو صادم لتصدّع الفجوة الثامنة عشر ببركان كيلوا الذي يقع بالقرب من بلدة باهو في ولاية هاواي الأمريكية. الفجوة السابعة عشر تصدّعت، السبت، وثارت في قرابة الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي بعد وقوع عدة زلازل أثناء الليل.