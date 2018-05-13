(CNN)-- فيديو صادم لتصدّع الفجوة الثامنة عشر ببركان كيلوا الذي يقع بالقرب من بلدة باهو في ولاية هاواي الأمريكية. الفجوة السابعة عشر تصدّعت، السبت، وثارت في قرابة الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي بعد وقوع عدة زلازل أثناء الليل.
بدون مؤثرات.. اسمع دقيقتين من أصوات تصدّع بركان في هاواي
اسمع دقيقتين من أصوات تصدّع بركان في هاواي
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
2:10
هذا الفيديو يظهر اللحظة التي تصدعت فيها الفجوة الثامنة عشر ببركان كيلوا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.