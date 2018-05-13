(CNN)-- فقد سائق مركبة السيطرة أثناء القيادة ما أدى إلى اقتلاع سيارته لعواميد الإنارة بطريق سريع في ويسكونسن، وأدى الحادث إلى تعطيل الحركة المرورية مع محاولة السائقين اكتشاف ما حدث.
شاهد.. سائق مركبة يفقد السيطرة ويقتلع عواميد إنارة ضخمة من الشارع
سائق يفقد السيطرة ويقتلع عواميد من الشارع
منوعات
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
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الحادث أدى إلى تعطيل الحركة المرورية مع محاولة السائقين اكتشاف ما حدث.
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