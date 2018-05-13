شاهد.. سائق مركبة يفقد السيطرة ويقتلع عواميد إنارة ضخمة من الشارع

سائق يفقد السيطرة ويقتلع عواميد من الشارع

منوعات
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
أمريكاحوادثسيارات
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الحادث أدى إلى تعطيل الحركة المرورية مع محاولة السائقين اكتشاف ما حدث.

(CNN)-- فقد سائق مركبة السيطرة أثناء القيادة ما أدى إلى اقتلاع سيارته لعواميد الإنارة بطريق سريع في ويسكونسن، وأدى الحادث إلى تعطيل الحركة المرورية مع محاولة السائقين اكتشاف ما حدث.

أمريكاحوادثسيارات