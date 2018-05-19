توافد الآلاف على قلعة وندسور الإنجليزية لحضور مراسم زفاف الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميغان ماركل، في حدث احتل مساحة كبيرة من مواقع الأخبار العالمية.
مقتطفات من مراسم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل
مشاهد من مراسم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و13 دقيقة.
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توافد الآلاف على قلعة وندسور الإنجليزية لحضور مراسم زفاف الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميغان ماركل
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