مقتطفات من مراسم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

مشاهد من مراسم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

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آخر تحديث منذ ساعة و13 دقيقة.
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توافد الآلاف على قلعة وندسور الإنجليزية لحضور مراسم زفاف الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميغان ماركل

توافد الآلاف على قلعة وندسور الإنجليزية لحضور مراسم زفاف الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميغان ماركل، في حدث احتل مساحة كبيرة من مواقع الأخبار العالمية.