بتقنية الفاصل الزمني.. مرصد فلكي يلتقط ثوران بركان في هاواي

شاهد.. مرصد فلكي يلتقط ثوران بركان في هاواي

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 23 مايو/أيار 2018; 09:03 (GMT +0400).
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الفيديو يظهر توهجاً قوياً بسبب ثوران البركان على مدار ليلة كاملة.

التقطت كاميرا في مرصد "جيميني" مخصصة لمراقبة بركان "ماوناكي" في هاواي مشهداً رائعًا بتقنية الفاصل الزمني يظهر لحظة ثوران بركان كيلوا.