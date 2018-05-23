التقطت كاميرا في مرصد "جيميني" مخصصة لمراقبة بركان "ماوناكي" في هاواي مشهداً رائعًا بتقنية الفاصل الزمني يظهر لحظة ثوران بركان كيلوا.
بتقنية الفاصل الزمني.. مرصد فلكي يلتقط ثوران بركان في هاواي
شاهد.. مرصد فلكي يلتقط ثوران بركان في هاواي
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 23 مايو/أيار 2018; 09:03 (GMT +0400).
0:59
الفيديو يظهر توهجاً قوياً بسبب ثوران البركان على مدار ليلة كاملة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.