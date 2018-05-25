شاهد.. قطة تتشبث بسطح سيارة تسير بسرعة 100 كلم/ساعة

قطة تتشبث بسطح سيارة تسير بسرعة 100 كلم/ساعة

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آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
حيواناتغرائب
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تمسكت هذه القطة بسطح سيارة تسير بسرعة 100 كيلومتر بالساعة تقريباً خوفاً على حياتها.

حيواناتغرائب