شاهد.. إنقاذ طفل في الـ4 من عمره بعدما علق بغسالة ملابس

(CNN)-- نجح فريق من رجال الإطفاء فى إنقاذ طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، بعدما علق خطأً بداخل غسالة، السبت، فى مدينة تسيبو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين.