شاهد.. إنقاذ طفل في الـ4 من عمره بعدما علق بغسالة ملابس

إنقاذ طفل في الـ4 من عمره بعدما علق بغسالة

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و47 دقيقة.
الصينغرائبأطفال
1:24

الفضول دفع الطفل للتسلق على الجزء الأيمن للغسالة، ليجد نفسه عالقًا داخل الحوض الدوار.

(CNN)-- نجح فريق من رجال الإطفاء فى إنقاذ طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، بعدما علق خطأً بداخل غسالة، السبت، فى مدينة تسيبو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين.

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