(CNN)-- نجح فريق من رجال الإطفاء فى إنقاذ طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، بعدما علق خطأً بداخل غسالة، السبت، فى مدينة تسيبو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين.
شاهد.. إنقاذ طفل في الـ4 من عمره بعدما علق بغسالة ملابس
إنقاذ طفل في الـ4 من عمره بعدما علق بغسالة
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و47 دقيقة.
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الفضول دفع الطفل للتسلق على الجزء الأيمن للغسالة، ليجد نفسه عالقًا داخل الحوض الدوار.
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