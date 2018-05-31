فيديو مؤثر لطفل يقفز من سيارته ليساعد إمرأة مسنة

التقط رايلي دونكان هذا الفيديو المؤثر لصبي يبلغ من العمر 8 سنوات وهو يساعد امرأة مسنة كانت تناضل من أجل صعود الدرج.
كان الطفل موريس آدمز، بصحبة والدته في السيارة عندما شاهد امرأة مسنة تكافح لصعود الدرج.
التقط رايلي دونكان هذا الفيديو المؤثر لصبي يبلغ من العمر 8 سنوات وهو يساعد امرأة مسنة كانت تناضل من أجل صعود الدرج.
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