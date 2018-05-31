فيديو مؤثر لطفل يقفز من سيارته ليساعد إمرأة مسنة

فيديو مؤثر لطفل يقفز ليساعد إمرأة مسنة

منوعات
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
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كان الطفل موريس آدمز، بصحبة والدته في السيارة عندما شاهد امرأة مسنة تكافح لصعود الدرج. 

التقط رايلي دونكان هذا الفيديو المؤثر لصبي يبلغ من العمر 8 سنوات وهو يساعد امرأة مسنة كانت تناضل من أجل صعود الدرج.

 