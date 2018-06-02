شاهد ماذا رصدت كاميرا لمراقبة الطرق في أستراليا

(CNN)-- رصدت كاميرا أمنية لمراقبة حركة المرور في أستراليا مشهداً طريفاً، حيث ظهر ببغاء على شاشة المراقبة وهو يحاول تفحص الكاميرا.

ونشرت شرطة ولاية كوينزلاند، الفيديو الذي ظهر فيه الطائر وهو يحدق في شاشة الكاميرا بين الحين والاخر بشكل طريف