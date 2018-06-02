(CNN)-- قد يكون من الصعب العثور على شخص عايش ثلاثة قرون من الزمن، ولكن سيدة شيشانية تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ129، كوكو استامبولوفا من قرية شيشانية، ولدت في 1 حزيران عام 1889
شاهد.. أكبر معمرة بالعالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 129
أكبر معمرة بالعالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 129
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و58 دقيقة.
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قد يكون من الصعب العثور على شخص عايش ثلاثة قرون من الزمن، ولكن سيدة شيشانية تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ129، كوكو استامبولوفا من قرية شيشانية، ولدت في 1 حزيران عام 1889
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