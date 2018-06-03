(CNN)-- انطلقت رصاصة من سلاح عميل تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالخطأ خارج وقت خدمته. العميل كان يرقص في ناد ليلي في وقت مبكر من صباح السبت.
شاهد.. عميل أمريكي يطلق النار على رجل بالخطأ أثناء الرقص
عميل أمريكي يطلق النار على رجل بالخطأ
منوعات
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
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الرصاصة أصابت أسفل ساق أحد الزبائن في ناد ليلي.
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