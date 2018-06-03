شاهد.. عميل أمريكي يطلق النار على رجل بالخطأ أثناء الرقص

عميل أمريكي يطلق النار على رجل بالخطأ

منوعات
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
أمريكاالأمن الأمريكيحوادثمكتب التحقيقات الفيدرالي
1:05

الرصاصة أصابت أسفل ساق أحد الزبائن في ناد ليلي.

(CNN)-- انطلقت رصاصة من سلاح عميل تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالخطأ خارج وقت خدمته. العميل كان يرقص في ناد ليلي في وقت مبكر من صباح السبت.

أمريكاالأمن الأمريكيحوادثمكتب التحقيقات الفيدرالي