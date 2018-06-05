(CNN)-- إذا لم تكن من محبي الأفاعي، فعلى الأغلب لن تستمع بهذا المشهد، حيث اكتشف سائق شاحنة صغيرة وجود أفعى "كوبرا ملك" عملاقة بعد عودته من السوق داخل سيارته.
شاهد.. أفعى عملاقة تفاجىء سائق داخل مركبته
شاهد.. أفعى عملاقة تفاجىء سائق داخل مركبته
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و53 دقيقة.
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إذا لم تكن من محبي الأفاعي، فعلى الأغلب لن تستمع بهذا المشهد، حيث اكتشف سائق شاحنة صغيرة وجود أفعى "كوبرا ملك" عملاقة بعد عودته من السوق داخل سيارته.
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