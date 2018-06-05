شاهد.. أفعى عملاقة تفاجىء سائق داخل مركبته

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إذا لم تكن من محبي الأفاعي، فعلى الأغلب لن تستمع بهذا المشهد، حيث اكتشف سائق شاحنة صغيرة وجود أفعى "كوبرا ملك" عملاقة بعد عودته من السوق داخل سيارته.