شاهد.. أفعى عملاقة تفاجىء سائق داخل مركبته

شاهد.. أفعى عملاقة تفاجىء سائق داخل مركبته

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و53 دقيقة.
الصينحوادث
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إذا لم تكن من محبي الأفاعي، فعلى الأغلب لن تستمع بهذا المشهد، حيث اكتشف سائق شاحنة صغيرة وجود أفعى "كوبرا ملك" عملاقة بعد عودته من السوق داخل سيارته.

(CNN)-- إذا لم تكن من محبي الأفاعي، فعلى الأغلب لن تستمع بهذا المشهد، حيث اكتشف سائق شاحنة صغيرة وجود أفعى "كوبرا ملك" عملاقة بعد عودته من السوق داخل سيارته.

الصينحوادث