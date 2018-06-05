(CNN)-- هذا الفيديو يظهر اللحظة التي أضاءت فيها السماء ليلاً مع تحطّم كويكب أثناء اتجاهه نحو الأرض.
شاهد.. كويكب يضيء حلكة الليل مع تحطّمه فوق الأرض
كويكب يضيء حلكة الليل مع تحطّمه فوق الأرض
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و55 دقيقة.
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تحطم الكويكب فوق الجزء الجنوبي من أفريقيا، حيث كان متجهاً نحو الأرض بسرعة 16 كيلومتراً في الساعة.
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