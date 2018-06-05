شاهد.. كويكب يضيء حلكة الليل مع تحطّمه فوق الأرض

كويكب يضيء حلكة الليل مع تحطّمه فوق الأرض

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آخر تحديث منذ ساعة و55 دقيقة.
غرائبظواهر طبيعيةأفريقيا
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تحطم الكويكب فوق الجزء الجنوبي من أفريقيا، حيث كان متجهاً نحو الأرض بسرعة 16 كيلومتراً في الساعة.

(CNN)-- هذا الفيديو يظهر اللحظة التي أضاءت فيها السماء ليلاً مع تحطّم كويكب أثناء اتجاهه نحو الأرض.

غرائبظواهر طبيعيةأفريقيا