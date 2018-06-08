شاهد.. طائرات بدون طيار تعرض الأزياء في السعودية

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عرض الأزياء الغريب هذا في السعودية، الذي أقيم بفندق فاخر، أصبح حديثاً متداولاً بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخدامه طائرات بدون طيار لعرض الأزياء.