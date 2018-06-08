شاهد.. طائرات بدون طيار تعرض الأزياء في السعودية

طائرات بدون طيار تعرض الأزياء في السعودية

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
المملكة العربية السعوديةالمرأة السعوديةأزياءطائرات بدون طيارغرائب
1:15

عرض الأزياء الغريب هذا في السعودية، الذي أقيم بفندق فاخر، أصبح حديثاً متداولاً بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخدامه طائرات بدون طيار لعرض الأزياء.

المملكة العربية السعوديةالمرأة السعوديةأزياءطائرات بدون طيارغرائبتويتر