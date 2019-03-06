دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إن كنت من محبي المسلسل الملحمي الشهير Game of Thrones فعليك أن تستعد للملحمة الأخيرة، إذ نشر الحساب الرسمي للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو التشويقي للموسم الثامن والأخير، الذي سيعرض في أبريل/ نيسان المقبل.

وحقق الفيديو التشويقي للمسلسل أكثر من 23 مليون مشاهدة على تويتر فقط خلال الساعات الخمس عشرة الأولى لعرضه، وسط تفاعل كبير من المغردين المتشوقين لمشاهدته.



إليكم نظرة سريعة على تفاعل عشاق المسلسل مع الفيديو التشويقي