(CNN)-- حصل مدرس للفيزياء والرياضيات من ريف كينيا على "جائزة المعلم العالمية" لمؤسسة فاركي، وتبلغ قيمة المكافأة مليون دولار، وذلك بعد تخليه عن 80٪ من دخله الشهري لمساعدة الفقراء.

بيتر تابتشي، وهو أيضًا راهب فرنسيسكاني، يدرّس بقرية بواني في وادي ريفت في كينيا. ووفقًا لمؤسسة فاركي، فإن 95٪ من طلابه ينتمون إلى خلفيات فقيرة، والمدرسة بها كمبيوتر واحد فقط ونسبة الطلاب إلى المدرسين تبلغ 58 إلى 1.

"كل يوم في أفريقيا ندير صفحة جديدة وفصلاً جديداً. اليوم هو يوم آخر"، هذا ما قاله تابيشي للمؤسسة، "هذه الجائزة لا تعترف بي بل تعترف بشباب هذه القارة العظيمة".

يذكر أن حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد إمارة دبي، حضر الحفل الذي أقيم في المدينة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين أعلن الممثل هيو جاكمان عن المكافأة التي تسلّمها المعلم من "فزاع".