دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتفل الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الخميس، بزفاف 3 من أبنائه في ليلة واحدة، بينهم ولي عهد دبي الشيخ حمدان، الشهير بـ"فزاع".

وكان أبناء الشيخ محمد بن راشد، الشيخ حمدان ولي العهد، والشيخ مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، عقدوا قرانهم في يوم واحد أيضا، وذلك في 15 مايو/ آيار الماضي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الاحتفال بزفاف أنجال الشيخ محمد بن راشد الثلاثة. بينما شارك العديد من المواطنين في توجيه التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع وسمي " #أفراح_آل_مكتوم" و"#فرحة_وطن".

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