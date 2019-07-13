ماذا قالت "سفارة إسرائيل بالخليج" عن فيديو "مؤذن ضرير في السعودية"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعادت صفحة "إسرائيل بالخليج" وهي صفحة لسفارة افتراضية لإسرائيل في الخليج، نشر مقطع فيديو لـ"مسن ضرير في السعودية لم يتخلف عن رفع الآذان على مدى 40 عاما".

وقالت إسرائيل بالخليج على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في تعليق على مقطع الفيديو، قائلة: "ما أعظم هذا الشيخ، هو مؤذن جامع في محافظة السليل في السعودية، ولم يتخلف عن القيام برفع الاذان والصلاة طوال 40 عاماً رغم كبر سنه وفقدانه البصر.. بارك الله فيه".

ويقول مصور الفيديو في المقطع: "الشايب الذي تشوفونه الآن، أعمى، والمسجد بعيد عنه، صلى معنا الجماعة في جامع في السليم وشوفوه يمشي وهو أعمى بيوصل للبيت.." قبل أن يتوقف بسيارته إلى جانبه ويسلم عليه.

مقطع الفيديو المقصود، والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو مكان تصويره، أعادت نشره "إسرائيل بالخليج" عن صفحة "هاشتاق السعودية" حيث نال أكثر من 15 ألف تفاعل، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة عليه: