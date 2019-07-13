دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز والرد الذي أدلى به على شاب طلب منه وظيفة.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو تاريخ تصويره، الأمير عبدالعزيز يجيب الشاب قائلا: "اذا ما لقيت وظيفه اوظفك عندي.."

وبرز الأمير عبد العزيز في مقطع فيديو سابق في فبراير/ شباط 2019، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة يُظهر زيارة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، له في منزله بالرياض، واصفين هذه الخطوة بأنها "تأكيد على قوة وتماسك الأسرة الحاكمة".

وكان الأمير عبدالعزيز بن فهد قد أثار ضجة في أبريل/ نيسان 2016، بعد سلسلة من التغريدات وحديثه "الغامض" عن "محاولة تسميمه" مشيراً الى أنه أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، واصفاً ما تعرض له بـ "مادة شديدة السمية" أدت إلى حدوث أعراض خطيرة ومفاجئة، حيث قال إن ما شعر به كان عبارة عن دوخة مفاجئة وارتفاع سريع جدا بالحرارة وصلت الى 41 درجة، مع أعراض غريبة جداً مصاحبة لذلك. وقال إنه كتب التغريدات وهو على السرير حيث لم يجد أحد عنده علم بوصاياه القديمة وثوبه الذي حفظه من سنين لكفنه، وهي موجودة في الرياض وظن أنه لا يوجد الوقت الكافي.

صورة أرشيفية لزيارة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان للأمير عبدالعزيز بن فهد نشرها الأمير عبدالرحمن بن مساعد العام 2016

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول رد الأمير على الشاب: