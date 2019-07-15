دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تناول الإعلامي المصري، عمرو أديب، الصورة التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد جالسا لوحده في مقهى، قائلا إن هناك "3 أسباب لجلوسه مستريح كده".

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه أديب على قناة MBC، حيث قال: "الأمير قاعد مستكنيص ومستريح ومش قلقان لسببين أو لثلاث أسباب، على أيدك اليمين الحرس بتاعه كله قاعد واخد المحل كله والغريبة انه كلهم لابسين نفس الجزم متفهمش ليه هما والأمير.. نمرة اتنين هو قاعد مستريح لأن محدش يعرف شكله، الأمير تميم محدش يعرف شكله عامل ازاي، يعني شكله غير مميز.."

وأضاف أديب: "نمرة تلاتة، هو يخاف ليه؟ انه في جماعة إرهابية حتحاول تغتاله؟ أني جماعة إرهابية؟ ده انت عارفهم كلهم، ده انت طالبان كانوا عاملين مؤتمر عندك والإخوان عندك والقاعدة عندك والنصرة عندك والقرضاوي عندك وعاصم عبدالماجد عندك مين حيحاول يغتالك؟.."

وكان الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر قد نشر الصورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "حافظه ربي"، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على الصورة: