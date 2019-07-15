كارول سماحة تقاوم الوجع بالموسيقى في “ليالي قلعة دمشق”

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --عادت المغنية اللبنانية كارول سماحة للغناء في سوريا بعد غياب قرابة الـ9 سنوات، لتحيي ثالث أمسيات “ليالي قلعة دمشق” بنسختها الثانية من تنظيم “مينا“.

روت سماحة في لقاءٍ خاص لـ CNN بالعربية حكاية الغياب والعودة، قائلةً: “آخر زياراتي لسوريا، كانت في شهر مارس/أذار 2011، مع بداية الأزمة، وكنّا نصور حينها مسلسل (الشحرورة)، وأخبرونا بضرورة إكمال التصوير في لبنان، وحزنت كثيراً وقتها لما حصل، وكنت بانتظار العودة طول الفترة الماضية، لا يمكننا أن نستسلم للحزن، نريد أن نعود للإعمار، فالموسيقى والفن عموماً أسلوب من أساليب المقاومة ضد الأوجاع والأزمات".

تركز كارول سماحة مؤخراً على إصدار أغاني منفردة، ما دفعنا لسؤالها عن مدى علاقة ذلك بتأثير الـ Social media على آليات الإنتاج الغنائي في العالم العربي؟

وأجابت سماحة قائلة: ”مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تساعدنا في أمور، وتجعل أموراً أخرى أكثر صعوبة، وتعتمد على مدى مهارة الفنّان في تسويق أعماله، ولكن الصعوبة تكمن في كثافة ما ينشر على هذه المنصات، ما يظلم الكثير من الأعمال بما فيها بعض أعمالي بتأخرها في الوصول للناس كما يجب، وللأسف يتأثر الجمهور بذلك، إذ أصبحوا يركزون على أرقام المشاهدات، وسط تنامي تأثير مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشتت المشاهد، إلا أن وصول أغنياتي للجمهور ولو أتى مؤخراً يؤكد لي صحّة خياراتي".

بعيداً عن الغناء تستعد كارول لعرض أول أدوارها السينمائية خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، في فيلم “بالصدفة” من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، وتدور أحداث الفيلم بـ “حي شعبي لبناني، يعيش فيه مجموعة من الناس، يعاني كلٌّ منهم مشكلةً ما، قبل أن يواجهوا حدثاً ما يغيّر حياتهم".