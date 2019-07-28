دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو يظهر مغنييين فلسطينيين في إحدى الحفلات، وهما يسبان السعودية والإمارات والبحرين، ويتهمون تلك الدول بالعمالة لإسرائيل، ردود فعل واسعة على تويتر.

وظهر المغنيان في الفيديو بجانب عشرات الشباب، وهما يتباريان في الغناء، وسط عبارات تسب السعودية والإمارات والبحرين، ويتهمان تلك الدول الخليجية، بالعمالة لإسرائيل، وحصد الفيديو اكثر من مليون مشاهدة على تويتر منذ مشاركته.

وقال الكاتب السعودي تركي الحمد على تويتر، في إطار رد الفعل حول الفيديو "لا أجد سببا موضوعيا واحدا لكل هذا، موجة من الكراهية غير طبيعية ضد السعودية ودول الخليج دون سبب مقنع، ظاهرة تستحق الدراسة، لست من دعاة الكراهية ضد أحد، وخاصة إذا كان أخ عربي، ولكن بهذه السلوكيات يدفعوننا دفعا لعدم التعاطف معهم..للاسف".

ولم يعرف الفترة الزمنية التي تم تسجيل فيها هذا الفيديو، ولا مكان تسجيله، لكن يبدو أنه حديث، حيث أشار المغنيان في كلمات أغنيتهم إلى الورشة التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة حول المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي عقدت قبل أسابيع.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسم #باعوا_الكضيه_وشتمونا على تويتر، للرد على كلمات تلك الأغنية.