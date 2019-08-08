رغم دعوات إلغاء حفلتها.. جنيفر لوبيز: ابني متحمس لزيارة مصر "سأراكم قريبا"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن حماسها لحفلها الغنائي المقرر إقامته في مصر، الجمعة 9 أغسطس آب في الساحل الشمالي.
وقالت لوبيز في تصريحات لمجلة "فوج العربية"، إنها ستكون تجربة جديدة، حيث يعد هذا الحفل هو الأول من نوعه للوبيز في مصر، وأضافت بالعربية "سأراكم قريبًا".
وأشارت النجمة العالمية إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة "ابني متحمس جدا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب".
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Vogue Arabia exclusive: Award-winning singer, actress, and producer Jennifer Lopez is all set to perform in New Alamein, Egypt on August 9. Ahead of the show, Vogue Arabia gave the style icon an Arabic language lesson. Click on the video above to watch the superstar’s special message to all of her regional fans. To watch the full video, head to Vogue.me. Interview by @rabihmockbel, Venture Lifestyle #jenniferlopez #venturelifestyle_ #owest #jlo تعتزم المغنية الحائزة على العديد من الجوائز، والممثلة، والمنتجة جينيفر لوبيز، إحياء حفل بمدينة العلمين الجديدة في مصر يوم 9 أغسطس المقبل. وقبل هذا الحفل، لقنت ڤوغ العربية أيقونة الموضة درساً في اللغة العربية. اضغطوا على الفيديو المنشور أعلاه لتشاهدوا الرسالة الخاصة التي وجهتها النجمة الشهيرة لجمهورها في المنطقة. ولمشاهدة الفيديو كاملاً، تفضلوا بزيارة موقعنا ar.vogue.me. أجرى هذا الحوار رابح مقبل @rabihmockbel #جينيفر_لوبيز #venturelifestyle_ #owest
كانت دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لعدم إقامة الحفل المنتظر بسبب دعم النجمة العالمية لإسرائيل، وتباينت ردود الفعل حول الحفل، خاصة في ظل تكهنات بإمكانية إلغائها، لكن مصادر أكدت إقامة الحفل في موعده بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.