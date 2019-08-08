دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن حماسها لحفلها الغنائي المقرر إقامته في مصر، الجمعة 9 أغسطس آب في الساحل الشمالي.

وقالت لوبيز في تصريحات لمجلة "فوج العربية"، إنها ستكون تجربة جديدة، حيث يعد هذا الحفل هو الأول من نوعه للوبيز في مصر، وأضافت بالعربية "سأراكم قريبًا".

وأشارت النجمة العالمية إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة "ابني متحمس جدا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب".

كانت دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لعدم إقامة الحفل المنتظر بسبب دعم النجمة العالمية لإسرائيل، وتباينت ردود الفعل حول الحفل، خاصة في ظل تكهنات بإمكانية إلغائها، لكن مصادر أكدت إقامة الحفل في موعده بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.