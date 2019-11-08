دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره "تراتيل إخناتون" مستشهدا عبرها بأن المصريين مؤمنون قبل الأديان.

جاء ذلك في تغريدة للإعلامي المصري على صفحته بتويتر، حيث قال: "أنت الإله الأحد لا شريك لك. أنت تملأ الأرض بحبك. أيها الإله المعبود الذي صنع نفسه، الذي صنع كل أرض وخلق كل ما عليها.. هذه تراتيل إخناتون سنة ١٣٦٩قبل ميلاد المسيح وقبل بعثة سيدنا محمد ب١٩٨٠سنة.. مصريون مؤمنون قبل الأديان".

ويذكر أن الفرعون إخناتون وهو اين الفرعون أمنحتب الثالث، يعتبر أحد أكثر الملوك المصريين القدماء إثارة للجدل في التاريخ، حيث أوقف عبادة الآلهة المصرية المختلفة وفرض عبادة آتون إله الشمس فقط، وهو الأمر الذي تسبب في ثورة أضعفت حكمه وانتهت بموته مبكرًا، وفقا لتقرير نشرته بوابة الأهرام المصرية في يناير/ كانون الثاني 2018.

ونالت التغريدة أكثر من 3500 تفاعل بعد نحو 12 ساعة على نشرها، وفيما يلي نقدم لكم أبرز ما رد فيه نشطاء عليها: