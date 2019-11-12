رجل يفاجئ مذيعة بقبلة على الهواء.. وهذا ما حدث له

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت لحظة قيام أحد المتظاهرين في وسط بيروت بتقبيل مراسلة قناة "سكاي نيوز عربية" دارين الحلوة على خدها على الهواء مباشرة خلال تغطيتها للتظاهرات في لبنان ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبحسب الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل، جاء المتظاهر من خلف المذيعة وفاجأها بتقبيلها أثناء البث المباشر، الأمر الذي أثار استغرابها، لتبتسم وتكمل رسالتها بعد ذلك.

مقطع الفيديو أثار ضجة على مواقع التواصل، حيث تباينت التعليقات تجاه ما قام به الشاب، كما انتقد البعض ردة فعل المراسلة.

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بدورها، استنكرت المراسلة ما حدث قائلة إنه "فعل مدان"، كما رفضت "تأويل ردة فعلها على أنها قبول به"، بحسب ما كتبت في تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر.

وفيما يلي بعض مما غرّد به النشطاء على تويتر تعليقاً على الحادثة:

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.