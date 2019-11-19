دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت مشاركة الممثل المصري، عمرو واكد، في فيلم "Wonder Woman 1984" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات كبيرة للممثل الذي عُرف مؤخرا بآرائه السياسية المعارضة للحكومة المصرية.

فبعد أن أعلن واكد مشاركته في الفيلم، ثارت ضده موجة انتقادات، كونه سيعمل مع الممثلة الإسرائيلية، غال غادوت، ليرد الممثل المصري قائلا إن التطبيع لا يشمل التمثيل في فيلم متعدد الجنسيات.

وقال الممثل المصري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ما هو تعريف التطبيع؟ بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال. المتاجرة معهم. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية. كل ذلك ممكن ان يعد تطبيع. اما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص".

وتداول بعض المغردين عبر موقع تويتر، مقطع فيديو من مقابلة سابقة لواكد قال فيها إنه يرفض المشاركة في عمل يضم فنانين إسرائيليين لأنه "مؤمن بقضية إنسانية".

يذكر أن واكد شارك في فيلمين أمريكيين، وهما لوسي عام 2014 إلى جانب الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، و"Geostorm" عام 2017 إلى جانب الممثلة الأسترالية آبي كورنيش.